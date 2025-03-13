Amasya'da ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtıldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Amasya Şubesi ve Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu (WEFA) iş birliğiyle, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere hayırseverler tarafından gönderilen gıda paketleri ulaştırıldı.

Titizlikle hazırlanan gıda kolileri ve maddi destek paketleri, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Amasya İl Müftüsü Hamza Bayram, yapılan yardımların ramazan ayının ruhuna uygun olarak paylaşma ve dayanışma bilincini pekiştirdiğini belirterek,

“İhtiyaç sahibi ailelerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırsever vatandaşlarımızın bu mübarek ayda yaptığı bağışlar, birçok ailenin yüzünü güldürdü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Allah’tan hayırlarını kabul etmesini diliyorum" diye konuştu.