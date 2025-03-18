Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

        Amasya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören ve programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:39 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        ABONE OL

        Amasya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören ve programlar düzenlendi.

        Amasya'da Tekir Dede Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'ne çelenk bırakılmasıyla başlayan törene, Amasya Valisi Önder Bakan, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitlik defterini imzalayan Vali Bakan, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin canlarını seve seve verdikleri cennet vatanı korumanın, gelecek kuşaklara daha güçlü Türkiye bırakmanın kutsal bir görev olduğunu söyledi.

        Törenin sonunda, katılımcılar, şehitler için dua etti, mezarlara karanfil bıraktı.

        -Belediye hoparlörlerinden Çanakkale türküleri çalındı

        Amasya’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kapsamında Belediye hoparlörlerinden Çanakkale türküleri çalındı.

        Belediye tarafından kentin birçok noktasında bulunan hoparlörlerden, Çanakkale Zaferini anlatan türküler çalındı

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        'Yan bakma' cinayeti... Öldüren kavga kamerada!
        'Yan bakma' cinayeti... Öldüren kavga kamerada!
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Ünlü şefin oğlunu öldürmüşlerdi! 10 Nisan'da hakim karşısında...
        Ünlü şefin oğlunu öldürmüşlerdi! 10 Nisan'da hakim karşısında...
        "Maliyetler enflasyonu ikiye katladı"
        "Maliyetler enflasyonu ikiye katladı"
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Emekli öğretmen darp sonucu evinde öldü!
        Emekli öğretmen darp sonucu evinde öldü!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!

        Benzer Haberler

        flaş
        flaş
        Suluova Belediyesince yetim ve öksüz çocuklara iftar verdi
        Suluova Belediyesince yetim ve öksüz çocuklara iftar verdi
        Amasya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
        Amasya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
        Amasya'da ambulansta düzensiz göçmen yakalandı
        Amasya'da ambulansta düzensiz göçmen yakalandı
        Ambulansta kaçak göçmen yakalandı
        Ambulansta kaçak göçmen yakalandı
        Amasya'da 152 yıllık ramazan geleneği "sepet sallama" sürdürülüyor
        Amasya'da 152 yıllık ramazan geleneği "sepet sallama" sürdürülüyor