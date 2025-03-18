Amasya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören ve programlar düzenlendi.

Amasya'da Tekir Dede Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'ne çelenk bırakılmasıyla başlayan törene, Amasya Valisi Önder Bakan, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitlik defterini imzalayan Vali Bakan, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin canlarını seve seve verdikleri cennet vatanı korumanın, gelecek kuşaklara daha güçlü Türkiye bırakmanın kutsal bir görev olduğunu söyledi.

Törenin sonunda, katılımcılar, şehitler için dua etti, mezarlara karanfil bıraktı.

-Belediye hoparlörlerinden Çanakkale türküleri çalındı

Amasya’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kapsamında Belediye hoparlörlerinden Çanakkale türküleri çalındı.

Belediye tarafından kentin birçok noktasında bulunan hoparlörlerden, Çanakkale Zaferini anlatan türküler çalındı