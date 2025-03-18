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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

        Amasya'nınTaşovailçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:16 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:25
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
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        Amasya’nınTaşovailçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Astsubay Kıdemli Çavuş Yasin Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi’nin emsalsiz bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

        Tarihte büyük bir savaşın cephesi olan Çanakkale’nin bugün dünyaya barış mesajları taşıdığını vurgulayan Küçük, şöyle konuştu:

        “Çanakkale Zaferi dünya tarihinde bir dönüm noktasıdır, üst dengelerinin değiştiği olayların akışı üzerinden Türk ulusunun belirli bir rol oynadığı, yüce Türk ulusunun başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık ve fedakarlığın doruk noktasına ulaştığı bir prestij ve azmin mücadelesi olmuştur”

        Törene, 2020 yılında rahatsızlanarak vefat eden Kıbrıs Gazisi Abdullah Küçük’ün eşi Saliha Küçük, eşinin madalyası, kalpağı ve yakasına taktığı fotoğrafıyla katıldı.

        Programa, Kaymakam Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun ve vatandaşlar katıldı

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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