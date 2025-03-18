AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Amasya'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yerel yönetimlerde getirdiği vizyonu gördük. Oradaki hizmetleri, Haliç'in temizlenmesi, o kirli havanın temizlenmesi, akmayan suların akması, bunların hepsi dört buçuk yıla sığacak işler değil." dedi.

Demir, partisinin Amasya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarlarının en önemli dayanağının yerel yönetimler olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 1994 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildiğini ve dört buçuk yıl bu görevi sürdürdüğünü anımsatan Demir, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yerel yönetimlerde getirdiği vizyonu gördük. Oradaki hizmetleri, Haliç'in temizlenmesi, o kirli havanın temizlenmesi, akmayan suların akması, bunların hepsi dört buçuk yıla sığacak işler değil. Geriye dönüp baktığımızda hakikaten sanki birkaç dönem hizmet etmiş bir büyükşehir belediye başkanı hafızamızda bizim. Ama normalde 4 buçuk yıl yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız, belediyede hizmet anlayışının ufkunu da değiştirdi, geliştirdi. Artık geriye dönülmez bir hedef koydu bize. Türkiye Yüzyılı hedefinin, bence 1994 yılında atıldı temeli, yerel yönetimler bizim vazgeçilmezimizdir."

Yerel yönetimlerde katedecek çok yolun olduğunu belirten Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Amasya'mıza baktığımızda Amasya'mızın bu konuda katedeceği çok ama çok mesafe var. Ben genel başkan yardımcısı, yerel yönetimlerden sorumlu bir kardeşiniz olarak, bir teşkilat mensubu kardeşiniz olarak, her konuda sizin yanınızdayım. Ama yeter ki gelin şu işi düzeltelim, şu işi yoluna koyalım. Hiçbir eksiğimiz yok hatta fazlamız bile var. Bu konuda sizden destek bekliyorum. Bütün teşkilat arkadaşlarımıza şaşmaz hedef göstereceğiz, bunun arkasından koşacağız."