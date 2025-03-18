Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Amasya'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yerel yönetimlerde getirdiği vizyonu gördük. Oradaki hizmetleri, Haliç'in temizlenmesi, o kirli havanın temizlenmesi, akmayan suların akması, bunların hepsi dört buçuk yıla sığacak işler değil." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 18:00 Güncelleme: 18.03.2025 - 18:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Amasya'da konuştu:
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yerel yönetimlerde getirdiği vizyonu gördük. Oradaki hizmetleri, Haliç'in temizlenmesi, o kirli havanın temizlenmesi, akmayan suların akması, bunların hepsi dört buçuk yıla sığacak işler değil." dedi.

        Demir, partisinin Amasya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarlarının en önemli dayanağının yerel yönetimler olduğunu söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 1994 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildiğini ve dört buçuk yıl bu görevi sürdürdüğünü anımsatan Demir, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yerel yönetimlerde getirdiği vizyonu gördük. Oradaki hizmetleri, Haliç'in temizlenmesi, o kirli havanın temizlenmesi, akmayan suların akması, bunların hepsi dört buçuk yıla sığacak işler değil. Geriye dönüp baktığımızda hakikaten sanki birkaç dönem hizmet etmiş bir büyükşehir belediye başkanı hafızamızda bizim. Ama normalde 4 buçuk yıl yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız, belediyede hizmet anlayışının ufkunu da değiştirdi, geliştirdi. Artık geriye dönülmez bir hedef koydu bize. Türkiye Yüzyılı hedefinin, bence 1994 yılında atıldı temeli, yerel yönetimler bizim vazgeçilmezimizdir."

        Yerel yönetimlerde katedecek çok yolun olduğunu belirten Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Biz Amasya'mıza baktığımızda Amasya'mızın bu konuda katedeceği çok ama çok mesafe var. Ben genel başkan yardımcısı, yerel yönetimlerden sorumlu bir kardeşiniz olarak, bir teşkilat mensubu kardeşiniz olarak, her konuda sizin yanınızdayım. Ama yeter ki gelin şu işi düzeltelim, şu işi yoluna koyalım. Hiçbir eksiğimiz yok hatta fazlamız bile var. Bu konuda sizden destek bekliyorum. Bütün teşkilat arkadaşlarımıza şaşmaz hedef göstereceğiz, bunun arkasından koşacağız."

        Programa, AK Parti MKYK üyesi Cihad Terzioğlu, İl Başkanı Galip Uzun ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da bugün kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu!
        İstanbul'da bugün kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu!
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        Vefa gecesiyle onurlandırılacak
        Vefa gecesiyle onurlandırılacak
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Altında ne var?
        Altında ne var?
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor

        Benzer Haberler

        Amasya'da yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı
        Amasya'da yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        Amasya Üniversitesi 19 yaşında
        Amasya Üniversitesi 19 yaşında
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        flaş
        flaş
        Suluova Belediyesince yetim ve öksüz çocuklara iftar verdi
        Suluova Belediyesince yetim ve öksüz çocuklara iftar verdi