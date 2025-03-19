Amasya'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi

Amasya'da şehit yakınları ve gazilere törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Amasya Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Önder Bakan, kendileri için çok değerli olan şehit ve gazilere her zaman minnettar olduklarını ifade etti.

Devlet Övünç Madalyası'nı şehit ailelerine ve kahraman gazilere tevcih etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Bakan, şöyle konuştu:

"Bu madalyalar, sadece birer nişan değil, milletimizin kahraman evlatlarımıza duyduğu minnettarlığın, devletimizin vefa borcunun ve canımızdan aziz bildiğimiz bu vatana olan bağlılığımızın bir göstergesidir. Çünkü bizler, şehitleri ve gazileriyle var olan bir necip milletiz. Tarih boyunca bu topraklarda her daim istiklal ve istikbalimizi korumak için mücadele ettik. Bugün burada isimlerini andığımız kahramanlarımız, işte bu kadim mücadelenin birer şeref timsalidir."

Törende 1 şehit yakını ile 3 gaziye madalya ve berat takdim edildi.