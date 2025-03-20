Amasya'da Kur'an kursu öğrencileri harçlıklarını Filistin'e bağışladı

Amasya'nın Suluova ilçesinde 7-10 yaş Kur'an kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını İsrail saldırıları nedeniyle mağdur olan Filistin halkı için bağışladı.

Hacı Mustafa Camisi'nde eğitim alan Kur'an Kursu öğrencileri, İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette öğrenciler, Filistinliler için kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları, Filistin'e göndermek üzere Müftü Kaya'ya teslim etti.

İlçe Müftüsü Kaya, Türkiye Diyanet Vakfı adına makbuz keserek, bağışları kabul etti.

Öğrencilere duyarlı davranışları için teşekkür eden Kaya, "Kur'an kursu öğrencilerimiz bugün burada anlamlı etkinlikte bulundu. Kendi aralarında biriktirdikleri harçlıkları iyilik adına Filistinli kardeşlerine bağışladı. Bu gerçekten iyilik ayı ramazanın ruhuna en uygun davranıştan birisi. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

15 öğrencinin kumbaralarında biriktirdiği 2 bin liranın, Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e ulaştırılacağı bildirildi.