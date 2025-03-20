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        Engelli anne ve kızı birbirine güç vererek hayata tutunuyor

        Amasya'da yaşayan 51 yaşındaki bedensel engelli İlkay Tekin ve 28 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma Nur Tekin, hayat mücadelesinde birbirlerine destek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 15:16 Güncelleme: 20.03.2025 - 16:02
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        Engelli anne ve kızı birbirine güç vererek hayata tutunuyor
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        Amasya'da yaşayan 51 yaşındaki bedensel engelli İlkay Tekin ve 28 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma Nur Tekin, hayat mücadelesinde birbirlerine destek oluyor.

        İlkay Tekin, henüz 1 yaşındayken çocuk felci, ilkokuldayken de menenjit geçirdi. Menenjit tedavisinde yanlış iğne sonucu bedensel engelli olan Tekin, hidrosefali (Aşırı beyin omurilik sıvısının beyindeki boşluklarda birikmesi ve kafa içindeki basıncı artırması durumu) rahatsızlığı nedeniyle de uzun yıllar tedavi gördü.

        Dört çocuk annesi Tekin'in en küçük çocuğu Fatma Nur'da ise henüz 8 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında başına aldığı darbe sonucu zihinsel engel oluştu.

        Anne Tekin, hayatını zihinsel engelli kızına adadı. Tekin'in eşi ve diğer 3 çocuğuyla yaşadığı evde en büyük destekçisi zihinsel engelli kızı Fatma Nur.

        Beraber ev işlerini yapan, beraber yemek pişiren, gün boyunca sohbet eden anne ve kızı, hayat mücadelesinde birbirlerine destek veriyor.

        İlkay Tekin, AA muhabirine, zamanının büyük kısmını evde geçirdiğini, yaşadıkları zorluklara rağmen kızıyla mutlu bir hayat sürdüklerini dile getirdi.

        Yürüme güçlüğü çektiğini, hidrosefali rahatsızlığı ile mücadele ettiğini anlatan Tekin, hayatında en büyük gücü kızı Fatma Nur'dan aldığını belirterek, şunları söyledi:

        "Doktorlar benim yaşamamın mucize olduğunu söyledi. İnancım ve kuvvetli olmamdan dolayı şu anda hayatımı sürdürüyorum. Üç kez ameliyat oldum. Şu anda çocuklarım, kızım özellikle Fatma bana destek olduğu için ben hayatımı idame ettiriyorum. Fatma Nur benim elim, ayağım ve gözüm diyebilirim. Çoğu işlerimizi Fatma yapıyor. Ben elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum, inancım ve direncimle, kuvvetli olmamla hayatımızı sürdürüyoruz."

        Kadınların her zorluk karşısında güçlü olduğunu vurgulayan Tekin, "Kadınların hiçbir şekilde hiçbir zorlukta vazgeçmemeleri ve bunun için de kendilerine güvenmeleri gerekiyor çünkü biz kadınlar ne zorluk olursa olsun, ne şartta sıkıntımız olursa olsun inandığımız sürece bizim başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Ben buna inanır, bunu bilirim ve bunu söylerim." diye konuştu.

        Tekin, hayatını anlattığı bir kitap yazdığını sözlerine ekledi.

        Fatma Nur Tekin ise "Annemle birlikte hayatımızı sürdürüyoruz. O bana destek oldu, ben ona destek oldum, annemi çok seviyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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