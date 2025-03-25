Terzilik mesleğini 15 metrekarelik dükkanında sevgiyle sürdürüyor

Amasya’da yaşayan 42 yaşındaki Hamit Türkoğlu, terzilik mesleğini elinden düşürmediği makas ve mezurasıyla 30 büyük bir aşkla yapıyor.

Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden terziliğin revaçta olduğunu, diğer mesleklere göre daha çok ilgi gördüğünü söyleyerek, hazır giyim sektörünün yaygınlaşmasıyla mesleğinin sönmeye başladığını ifade etti.

Mesleğini severek devam ettirdiğini anlatan Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu işi severek ve isteyerek yapıyorum. 18 sene başkasının yanında çalışarak bu mesleği öğrendim. Şuan kendi işyerimdeyim, aşağı yukarı 11-12 sene oldu. Hayatımdan da çok memnunum. Meslek altın bileziktir kesinlikle katılıyorum ama severek yapmak gerekir. Sabah giriyoruz 8’de akşam çıkış saatimiz hiç belli olmuyor. İşyerim küçük bir dükkan. Ömrüm burada geçti diyebilirim. Bayram yoğunluğu var tabi ama o kadar çok fazla değil. Eskiye dayanarak gün, gün azalıyor. Artık insanlarımızda bir bayram heyecanı kalmadı."