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        Amasya'da MHP İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi

        Amasya'nın Suluova ilçesinde MHP İl Başkanlığınca iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 20:54 Güncelleme: 25.03.2025 - 20:56
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        Amasya'da MHP İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde MHP İl Başkanlığınca iftar programı gerçekleştirildi.

        Suluova Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        MHP Suluova İlçe Başkanı Adem Duyuran,, konuşmasında, programa katılanlara teşekkür etti.

        Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Duyuran,

        "Liderimizin belirlediği politika çerçevesinde il ve ilçe teşkilatları olarak yolumuza devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi, bu milletin vicdanıdır, sesi, nefesi ve geleceğe uzanan iradesidir. Bizim sevdamız Türk milletidir, bizim yolumuz hak ve hakikat yoludur" diye konuştu.

        Programa, Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun, MHP Amasya İl Başkanı Mustafa Akgül ve partililer katıldı.

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