Taşova'da esnaflar iftarda buluştu

AMASYA–Amasya’nın Taşova İlçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifince (TSKKK), iftar programı düzenlendi.

Belediye Düğün Salonunda düzenlenen iftar programında konuşan Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Turgut Çelik, birlik ve beraberliğin öneli olduğunu söyledi.

İftar programına esnafların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Çelik,

“İlçemizde hizmet veren esnaf arkadaşlarımızla aynı sofrada bulunmak ve ekmeğimizi paylaşmaktan dolayı mutluyuz. Bizler büyük bir aileyiz, amacımız esnaf arkadaşlarımızı en iyi hizmeti vermek ve onlarında huzur içerisinde çalışmalarına katkıda bulunmaya çalışmaktır" dedi.

İftar programına, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp kurum müdürleri ve esnaflar katıldı.