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        "Doğa Dostu Tır", Amasya Üniversitesi'nde kuruldu

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren "Doğa Dostu Tır", Yeşil Kampüs Festivali kapsamında Amasya Üniversitesi Milli Hakimiyet Yerleşkesi Merkez Kütüphanesi'nde kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 22:31 Güncelleme: 25.03.2025 - 22:33
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        "Doğa Dostu Tır", Amasya Üniversitesi'nde kuruldu
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        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren "Doğa Dostu Tır", Yeşil Kampüs Festivali kapsamında Amasya Üniversitesi Milli Hakimiyet Yerleşkesi Merkez Kütüphanesi’nde kuruldu.

        Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve Genel Sekreter Osman Akbaş'ın katıldığı festivalde çevreye duyarlılık teması ön plana çıkarken, öğrencilere yönelik ödüllü yarışmalar, farkındalık eğitimleri, atölye çalışmaları, canlı performanslar, film ve belgesel gösterimleri gibi birçok etkinlik düzenlendi. Etkinliklerde çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir bir yaşam anlayışının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Etkinliklerin ardından açıklamalarda bulunan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, üniversitenin çevre bilinci, atık yönetimi, geri dönüşüm, enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik konularındaki misyonuna dikkati çekerek, “Amasya Üniversitesi olarak, atık oluşumunun engellenmesi, geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve enerji tasarrufu sağlanması noktasında büyük bir gayret içerisindeyiz. Tüm yerleşkemizde bu çalışmalarımızı yaygınlaştırarak, çevremizi ve geleceğimizi korumak için yeni projeler üretiyoruz. Daha yaşanabilir bir Türkiye ve yeşil dostu yerleşkeler için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

        Prof. Dr. Turabi, etkinliklerin düzenlenmesinde katkı sağlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ve Yeşil Kampüs Festivali görevlilerine teşekkürlerini sundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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