Amasya'da kızıl tilki fotokapanla görüntülendi
Amasya'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanla kızıl tilki görüntülendi.
Amasya'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanla kızıl tilki görüntülendi.
Amasya'da yaban hayatını korumak, görüntülemek ve kayıt altına almak için çeşitli noktalara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından fotokapanlar yerleştirildi.
Bölgede devam eden çalışmalarda, kızıl tilkilerin ormanlık alanlarda davranışı ve yaşam süreçleri takip edildi.
Ormanlık alanda kızıl tilkinin koşuşturması fotokapanla kaydedildi.
Öte yandan, ayı, kurt, karaca ve yaban domuzu gibi hayvanlar da daha önce fotokapanla görüntülenmişti.
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