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        Amasya'da kızıl tilki fotokapanla görüntülendi

        Amasya'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanla kızıl tilki görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 15:01 Güncelleme: 26.03.2025 - 15:01
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        Amasya'da kızıl tilki fotokapanla görüntülendi
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        Amasya'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanla kızıl tilki görüntülendi.

        Amasya'da yaban hayatını korumak, görüntülemek ve kayıt altına almak için çeşitli noktalara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından fotokapanlar yerleştirildi.

        Bölgede devam eden çalışmalarda, kızıl tilkilerin ormanlık alanlarda davranışı ve yaşam süreçleri takip edildi.

        Ormanlık alanda kızıl tilkinin koşuşturması fotokapanla kaydedildi.

        Öte yandan, ayı, kurt, karaca ve yaban domuzu gibi hayvanlar da daha önce fotokapanla görüntülenmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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