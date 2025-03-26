Suluova'da öğrenciler 100 fidanı toprakla buluşturdu

–Amasya Suluova ilçesinde öğrenciler 100 fidanı toprakla buluşturdu.

Şeker İlkokul 3. Sınıf öğrenci ve öğretmenleri tarafından 21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası kapsamında Mağosa Mahallesindeki bir alanda etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, öğrencilerle böyle bir etkinlik gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek,

“Öğrencilerimizle birlikte geleceğe nefes olacak fidanları toprakla buluşturduk. Ormanların nefesimiz, ağaçların geleceğimiz olduğu bilinciyle düzenlenen bu anlamlı etkinlikte, doğaya bırakılan her fidanın büyüyerek yarınlara umut olacağına inanıyoruz.” dedi.

Öğrenciler daha sonra, toprakla buluşturdukları fidanların can suyunu verdi.