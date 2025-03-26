Köy sakinleri iftarını ev yerine camide birlikte yapıyor

CİHAN OKUR - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyü sakinleri, ramazan ayında her gün iftarlarını evleri yerine köy camisinin altındaki salonda bir arada yapıyor.

İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki 750 nüfuslu Boraboy köyünde ramazan ayında her akşam tek iftar sofrası kuruluyor.

Ramazan ayı boyunca listeye isimlerini yazdıran vatandaşlar, yemekleri sırayla hazırlıyor.

Sıcak havalarda cami avlusunda, soğuk havalarda caminin altında bulunan salonda düzenlenen iftarda, yemeği veren aile fertlerinden biri köylüleri kapıda karşılıyor, ezana kadar vatandaşlar sohbet ediyor.

İftar zamanı yaklaşınca köyün gençleri yemekleri masalara servis ediyor. Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan köylüler, daha sonra çaylarını yudumlayıp teravih namazının ardından evlerine gidiyor.

- "Gelecek nesillerin bu geleneği devam ettirmesini istiyoruz"

Köy muhtarı İzzet Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinde ramazanın birlik ve beraberlik içinde yaşandığını söyledi.

İftarda topluca oruçlarını açtıklarını anlatan Öz, köyde herkesin bu uygulamayı benimsediğini dile getirdi.

Öz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımız birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber iftarını yapıyor. Sadece köyümüzden değil, dışarıdan da iftar soframıza katılanlar oluyor. Ben köylülerimize teşekkür ediyorum bu konuda çok duyarlı davranıyorlar. Sadece salgın sürecinde yapmadık iftar, 20 yılı aşkın süredir devam ediyor bu gelenek. Gelemeyen yaşlılar evlerinden alınıp getiriliyor, sahur yemekleri de evlerine götürülüyor. Biz gelecek nesillerin bu geleneği devam ettirmesini istiyoruz."

Köylülerden Yüksel Oğuz ise birlikte iftar geleneğin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Uzun yıllardır aynı sofrada iftar yapıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde yemeğimizi yiyoruz, sonra beraber yukarı çıkıp namazımızı kılıyoruz. Kadınlar açısından da çok iyi kimse evinde yemek pişirmiyor, yemek derdi olmuyor. O gün kim görevliyse gelip yardım ediyor ve yemekleri yapıyor." diye konuştu.