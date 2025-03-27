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        Amasya'da karpuz taşıyan tırın dorsesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, karpuz yüklü tırın dorsesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:52 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:52
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        Amasya'da karpuz taşıyan tırın dorsesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, karpuz yüklü tırın dorsesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

        Amasya Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Bölge Trafik İstasyonu önünde doğu illeri üzerinden batı illerine düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen karpuz yüklü tırı durdurdu.

        Yapılan kontrolde tırın dorsesine gizlenmiş Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gözaltına alınan sürücü İ.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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