Amasya'da duvara çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Amasya'da bahçe duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Amasya'da bahçe duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
S.A. idaresindeki 19 KZ 330 plakalı otomobil, Boğazköy mevkisinde bir bahçenin duvarına çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobilin sürücüsü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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