Gümüşhacıköy ilçesini kadınlar yönetiyor

CİHAN OKUR - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yerel yönetimin başında kadınlar yer alıyor.

Amasya il merkezine 70 kilometre uzaklıkta olan 22 bin nüfuslu Gümüşhacıköy ilçesinde, 2014 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığında bürokratlık yapmış Zehra Özyol seçildi.

Üç dönemdir belediye başkanı seçilen Özyol, ilçede özellikle kadın kooperatiflerine verdiği destekle ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalarla ön plana çıktı.

İlçenin ilk kadın kaymakamı 30 yaşındaki Büşra Güneş'in Kasım 2024'te göreve başlamasının ardından kısa sürede hayata geçirdiği uygulamalar ise yöre halkı tarafından büyük destek gördü.

Güneş'in ilçeye atanmasının ardından iki kadının yönetmeye başladığı Gümüşhacıköy'de, eğitimden istihdama, çevre korumadan kadın kooperatiflerinin desteklenmesine kadar birçok proje titizlikle yürütülüyor.

"İlçemizin Belediye Başkanı ve ben kadın olduğumuz için elimizin değdiği her yerin güzelleşeceğine inanıyorum. Daha titiz ve güzel işler olacağını düşünüyorum. İlçemizde önemli kadın kooperatifleri var, hem kaymakamlık hem de belediye olarak destekliyoruz. Kadınların iş hayatında olması son derece önemli. Daha güzel bir dünya için, kadın elinin her yere değmesi gerekiyor. Bu ilçenin kadınların yaptığı işlerle ön plana çıkması gerekiyor. Çünkü kadın kooperatiflerimiz, var gücüyle çalışıyor. Belediye Başkanımız kadın, ben kadınım."

- Kız çocuklarına örnek olmak istiyor

Kaymakamlık mesleğini seçmesindeki en büyük amacın insanların hayatına dokunmak olduğunu ifade eden Güneş, "Özellikle kız çocuklarının ekonomik özgürlüğünün olması ve kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini düşünüyorum. Birçok aile bunun bilincinde ancak az da olsa bazı aileler bunun bilincinde değil. Ben bunun bilincinde olan bir babanın evladı olarak, bütün kız çocuklarına örnek olmak istiyorum. Eğer beni gören bir kız çocuğu, 'Bende kaymakam olabilirim' derse ben mesleki tatminimi yaşamış olabilirim." diye konuştu.

Belediye Başkanı Zehra Özyol ise Gümüşhacıköy Belediyesinin 135 yıl önce kurulduğu ve kendisinin ilk kadın belediye başkanı olduğunu belirtti.

Bir kadın belediye başkanı ve bir Anadolu kadını olmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Özyol, şunları dile getirdi:

"Erkek egemen toplum kültürünün olduğu bir bölgede yaşasak da benim bir kadın belediye başkanı olarak şikayetim yok. Ben kimisinin annesi, kimisinin kız kardeşi, kimisinin de bir kızıyım. Tabi Kaymakamımızın da kadın olması beni gerçekten mutlu etti. İki kadın şehri belli bir noktaya getireceğimize inanıyorum, şehrimizde yapılan güzel işlerde her ikimizin de katkıları var. Sayın valimize de ben teşekkür ediyorum katkıları için. Beraber uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Kurumların birbirini destekleyerek ilerlemesiyle kalkınmanın daha hızlı olacağı düşüncesindeyim. Kadın kadına sorunlarımızı çözeceğimizi, kadın kadına birçok sıkıntıyı paylaşacağımızı biliyorum."