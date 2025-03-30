Taşova'da bayramlaşma programı düzenlendi

Taşova Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen programa Kaymakam Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Bayramların insanları bir araya getiren özel günler olduğunu ifade eden Kaymakam Kartal,

“Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan Bayramına ulaşmış bulunuyoruz. Bizler ne kadar bir ve beraber olursak o kadar güçlü oluruz. Tüm sevdiklerimiz ile bir araya gelip hoşça vakit geçirelim. Sürücülerimizin trafik kurallarına uymalarını hatırlatmak istiyorum. Bayramlar üzüntülerle kaybolmasın" diye konuştu

Kartal, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, görevi başında olan personelin bayramını kutladı.