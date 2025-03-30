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        Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 14:55 Güncelleme: 30.03.2025 - 14:55
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        Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        H.G. yönetimindeki 05 ABH 408 plakalı otomobil, Kapıkaya mevkisinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüyle araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık görevlilerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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