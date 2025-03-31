Amasya'da 3 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Geçit Cami mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 05 AEA 065, 05 BA 668 plakalı otomobiller ile 55 HU 054 plakalı diyaliz hastalarını taşıyan servis minibüsü çarpıştı.

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