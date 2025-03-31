Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da 3 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde 2 otomobil ile servis minibüsünün karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 12:52 Güncelleme: 31.03.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da 3 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Amasya'nın Suluova ilçesinde 2 otomobil ile servis minibüsünün karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

        Geçit Cami mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 05 AEA 065, 05 BA 668 plakalı otomobiller ile 55 HU 054 plakalı diyaliz hastalarını taşıyan servis minibüsü çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 11 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Bayram tatilinde acı bilanço! 19 can kaybı var
        Bayram tatilinde acı bilanço! 19 can kaybı var
        MHP ve DEM Parti arasında ilk bayramlaşma
        MHP ve DEM Parti arasında ilk bayramlaşma
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        TikTok 5 Nisan'dan önce satılacak!
        TikTok 5 Nisan'dan önce satılacak!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        "Eşref saati" deyimi nereden geliyor?
        "Eşref saati" deyimi nereden geliyor?
        İşte 16 bin yıl önce yaşamış bir insanın yüzü!
        İşte 16 bin yıl önce yaşamış bir insanın yüzü!
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"

        Benzer Haberler

        Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Taşova'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Taşova'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Amasya'da bayramı hastanede geçiren çocuklar unutulmadı
        Amasya'da bayramı hastanede geçiren çocuklar unutulmadı
        Hastanede yatan çocuklara Hacivat, Karagöz ve Nasreddin Hocalı bayram sürpr...
        Hastanede yatan çocuklara Hacivat, Karagöz ve Nasreddin Hocalı bayram sürpr...
        Amasya'da sağlık çalışanları bayrama görevleri başında girdi
        Amasya'da sağlık çalışanları bayrama görevleri başında girdi
        Amasya'da bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı
        Amasya'da bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı