Amasya'da yaralı peçeli baykuş tedavi altına alındı
Amasya'nın Taşova ilçesinde yol kenarında bulunan yaralı peçeli baykuş, tedavi altına alındı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde yol kenarında bulunan yaralı peçeli baykuş, tedavi altına alındı.
Yemişen Mahallesi'nde yaralı peçeli baykuşu bulan Sonay Gürer, yetkililere haber verdi.
Yaralı baykuş, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
Baykuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
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