AK Parti Taşova İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenledi

AK Parti Taşova İlçe Başkanlığı tarafından bayramlaşma programı düzenledi.

Parti binasında gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Türkiye'nin yeni dünya düzeninde güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini, Türkiye'nin dünyanın en önemli coğrafyasında olduğunu ifade ederek,

"Bizler AK Parti ile 24 yılda Türkiye’yi dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline getirdik. Dünyanın kaderini çizmeye çalışan ilk beş devletten biriyiz. Şuanda bütün sıkıntıları çıkartmak isteyenlere rağmen Türkiye bütün problemlerin çözümünde baş aktör, nedeni ise güçlü bir devlet olmasındandır” dedi.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ise “ Şuan bir yolsuzluk operasyonu var, bu siyasetin konusu değildir, siyasette bu konuyu kendi alanında millet adına takip etmek zorundadır. Yargımız gereğini yapacaktır. Türk yargısına güvenimiz sonsuzdur. Kim ne yaptıysa hesabını versin. Vatandaşlarımızı sokaklara davet edenler burada neler olduğunu en iyi bilenler ve bu işin her konusuna vakıf olanlardır. Sokaklarımızı hareketlendirerek ülkemizi sıkıntıya sokmak, iktidarı buradan sıkıştırmak istiyorlar. Bizde diyoruz ki iktidar böyle sokakla sıkıştırılmaz, hizmetle, işle, güçle, verilecek güzel vaatlerle olur." ifadelerini kullandı.