Amasya'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Amasya'da otomobilin Tersakan Çayı kenarına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Amasya'da otomobilin Tersakan Çayı kenarına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sinan K. idaresindeki 25 ADC 888 plakalı otomobil, Göllü Bağları mevkisinde kontrolden çıkarak Tersakan Çayı kenarına devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.