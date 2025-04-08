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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Amasya Valiliğini ziyaret etti

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Amasya Valiliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 12:34 Güncelleme: 08.04.2025 - 12:34
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Amasya Valiliğini ziyaret etti
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Amasya Valiliğine ziyarette bulundu.

        Valilik bahçesinde karşılanan Aktaş, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Amasya Valisi Önder Bakan'dan kent hakkında bilgi alan Aktaş, birim müdürleriyle toplantı yaptı.

        Bakan Yardımcısı Aktaş, Fındıklı mevkisinde hayvan barınağı yapılması planlanan alanda incelemelerde bulunacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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