İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Amasya Valiliğini ziyaret etti
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Amasya Valiliğine ziyarette bulundu.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Amasya Valiliğine ziyarette bulundu.
Valilik bahçesinde karşılanan Aktaş, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Amasya Valisi Önder Bakan'dan kent hakkında bilgi alan Aktaş, birim müdürleriyle toplantı yaptı.
Bakan Yardımcısı Aktaş, Fındıklı mevkisinde hayvan barınağı yapılması planlanan alanda incelemelerde bulunacak.
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