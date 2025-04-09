Amasya Valisi Bakan, Esençay köyünü ziyaret etti

Bakan, "Köylerde yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak amacındayız ve hizmetlerimizi yaparken köy halkının çoğunluğuna hitap etmesini amaçlıyoruz. Köylerimize imkanlarımız ölçüsünde en iyi hizmetleri sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Vali Bakan, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet edip talep ve isteklerini dinledi.

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