Amasya Valisi Bakan, Esençay köyünü ziyaret etti
Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesine bağlı Esençay köyünü ziyaret etti.
Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesine bağlı Esençay köyünü ziyaret etti.
Vali Bakan, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet edip talep ve isteklerini dinledi.
Bakan, "Köylerde yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak amacındayız ve hizmetlerimizi yaparken köy halkının çoğunluğuna hitap etmesini amaçlıyoruz. Köylerimize imkanlarımız ölçüsünde en iyi hizmetleri sunmaya çalışıyoruz." dedi.
Ziyarette Vali Bakan'a, Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu eşlik etti.
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