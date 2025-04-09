Taşova'da 61. Kütüphane Haftası kutlandı

Taşova'da 61. Kütüphane Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğünde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mine Sayan, Kütüphaneler Haftası'nın bu yılkı temasının “Üreten Kütüphaneler” olarak belirlendiğini söyledi.

Kütüphanenin bireyin hayatındaki öneminden bahseden Sayan, şunları kaydetti:

“Etkin bilginin ulaştırılmasında halk kütüphanelerinin yeri büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamdan kütüphanecilik anlayışında sunulan hizmet çeşitliliğine üreten kütüphaneler kavramı da eklenerek geleneksel kütüphane anlayışının ötesine geçilmiştir. Kütüphanelerin yalnızca bilgiye erişim sağlayan mekanlar olmaktan çıkarılarak bireylerin sosyal, kültürel akademik ve mesleki gelişimlerini destekleyen üretim merkezleri haline getirmeyi hedefleyen bir yaklaşım sergilenmesi planlanmıştır”

Öğrencilerin şiir okuması ve tiyatro gösterilerinden sonra ilçe genelinde en çok kitap okuyanlara çeşitli hediyeler verildi.​​​​​​​