Emniyet personelinden, Hamamözü Kaymakamı Erdoğan'a ziyaret

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Öztürk ve emniyet personeli, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, kaymakam vekili Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan'ı ziyaret etti.

Ziyarette emniyet müdürü Öztürk, teşkilatın çalışmaları hakkında Erdoğan'a bilgi verdi.

Kaymakam Erdoğan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm emniyet personelinin Polis Haftası'nı kutladı.

Erdoğan, "Bu vesileyle gecesini gündüzüne katarak aziz vatanımızın dört bir yanında görev yapan tüm emniyet personelimizin 180. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası'nı kutluyor, vatan uğruna canını feda eden kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.