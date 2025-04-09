Amasya'da miniklerden polislere pastalı kutlama

Anaokulu yönetimi ve minik öğrenciler, polislerin hem Polis Haftasını hem de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak pasta kesti.

Toplum Destekli, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilere eğitim vermek üzere anaokuluna gitti.

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