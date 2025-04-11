Gümüşhacıköy'de kar etkili oluyor

İlçe Özel İdare Müdürü Elif Baloğlu, ilçede kar nedeniyle bazı köy yollarında sıkıntı olduğunu, yolların kapanmaması için ekiplerin çalışma yürüttüğünü ifade etti.

D-100 kara yolunda ise karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışmaları başlattı.

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