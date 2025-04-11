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        Gümüşhacıköy'de kar etkili oluyor

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 16:48 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:54
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        Gümüşhacıköy'de kar etkili oluyor
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kar kalınlığı ilçe merkezinde 15 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 40 santimetreye yaklaştı.

        D-100 kara yolunda ise karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışmaları başlattı.

        Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        İlçe Özel İdare Müdürü Elif Baloğlu, ilçede kar nedeniyle bazı köy yollarında sıkıntı olduğunu, yolların kapanmaması için ekiplerin çalışma yürüttüğünü ifade etti.

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