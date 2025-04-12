Amasya'da kar nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı

Bölgede kar yağışı devam ederken, İl Özel İdaresi ekipleri, 14 greyder, 8 kepçe, 1 kar makinesi, 5 bıçaklı kamyon, 4 yükleyici kepçe ve servis araçlarıyla yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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