Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da kar nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı

        Amasya'da kar yağışı nedeniyle 39 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 16:17 Güncelleme: 12.04.2025 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da kar nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı
        ABONE OL

        Amasya'da kar yağışı nedeniyle 39 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kentte hava sıcaklığının düşmesinin ardından Amasya kent merkezi ve yüksek kesimlere kar yağdı.

        Kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü, etkili olan yağış nedeniyle il genelinde 39 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Bölgede kar yağışı devam ederken, İl Özel İdaresi ekipleri, 14 greyder, 8 kepçe, 1 kar makinesi, 5 bıçaklı kamyon, 4 yükleyici kepçe ve servis araçlarıyla yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yerlikaya: Suç duyurusunda bulunduk
        Yerlikaya: Suç duyurusunda bulunduk
        Danla Bilic'in eski sevgilisi yakalandı
        Danla Bilic'in eski sevgilisi yakalandı
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        Kırsal bölgelerde yaşayanlarda hantavirüs riski!
        Kırsal bölgelerde yaşayanlarda hantavirüs riski!
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası

        Benzer Haberler

        Amasya'da kar yağışı etkili oluyor
        Amasya'da kar yağışı etkili oluyor
        Amasya'da 63 köy yolu kardan kapandı
        Amasya'da 63 köy yolu kardan kapandı
        Gümüşhacıköy'de kar etkili oluyor
        Gümüşhacıköy'de kar etkili oluyor
        Gümüşhacıköy'de matematik öğretmenleri Maarif Modeli için bir araya geldi
        Gümüşhacıköy'de matematik öğretmenleri Maarif Modeli için bir araya geldi
        Gümüşhacıköy'de Polis Haftası kutlamaları devam ediyor.
        Gümüşhacıköy'de Polis Haftası kutlamaları devam ediyor.
        Gümüşhacıköy'de akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi
        Gümüşhacıköy'de akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi