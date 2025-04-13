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        GÜNCELLEME - Amasya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

        Amasya'da saat 17.43'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 18:52 Güncelleme: 13.04.2025 - 18:52
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        GÜNCELLEME - Amasya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
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        Amasya'da saat 17.43'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.43'te merkez üssü Amasya'nın Taşova ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Çevre illerde de hissedilen depremin 6,21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Amasya Valisi Önder Bakan, AA muhabirine, merkez üssü Taşova'nın Destek köyü olan depremle ilgili kendilerine olumsuz bir durum için ulaşanın olmadığını söyledi.

        Bakan, ekiplerin köyler başta olmak üzere kırsal alanda inceleme ve çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

        - Samsun

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, depremin kentin özellikle güney ilçelerinde hissedildiğini bildirdi. Depremden dolayı olumsuz bir haber almadıklarını, AFAD ve jandarma ekiplerinin sahada çalışma yaptığını belirtti.

        - Ordu

        Ordu Valisi Muammer Erol, Amasya'da meydana gelen depremin Ordu merkez ve ilçelerinde hissedildiğini belirterek, depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.

        Vali Erol, depremin vatandaşlarda kısa süreli panik yarattığını ifade ederek geçmiş olsun mesajlarını iletti.

        - Sivas

        Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü Taşova olan ve 4,6 büyüklüğündeki depremin Sivas il merkezi ve bazı ilçelerde de hafif şekilde hissedildiği bildirildi.

        Açıklamada, "Sivas il sınırları içinde herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi her türlü afetlerden korusun." ifadelerine yer verildi.

        -Tokat

        Tokat Valisi Abdullah Köklü, Amasya'da yaşanan depremin kentte de hissedildiğini belirterek, "Ekiplerimizin sahada tarama çalışmaları sürüyor. Bize yansıyan herhangi bir olumsuz durum yok. Amasyalı hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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