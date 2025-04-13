GÜNCELLEME 2 - Amasya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Amasya'da saat 17.43'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Amasya'da saat 17.43'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.43'te merkez üssü Amasya'nın Taşova ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çevre illerde de hissedilen depremin 6,21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Amasya Valisi Önder Bakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Taşova ilçesindeki deprem sonrasında AFAD ekiplerinin saha çalışmaları yaptıklarını ve vatandaşların da çalışmalara destek olduğunu söyledi.
Bakan, "An itibarıyla herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Şükürler olsun vatandaşlarımızda herhangi bir can kaybı yok. Yıkılan binamız yok. Şükürler olsun ve bütün vatandaşlarımıza da geçmiş olsun. Vatandaşlarımız huzur içerisinde yerlerine geçecekler. Geçmiş olsun, diyorum. Amasya'ya, Taşova ilçemiz ve çevresinde, depremi hisseden bütün ilçelerimize ve illerimize." dedi.
- Taşova
Taşova Kaymakamı Salih Kartal ise "İlçe merkezi ile köylerimizde herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Ekipler, saha tarama faaliyetleri ivedilikle sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
Kaymakam Kartal, vatandaşların asılsız ihbarlara itibar etmemesi yönünde uyarıda bulundu.
- Ladik
Ladik Kaymakamı Muhammet Özbalta da ilçede depremin hafif şiddette hissedildiğini ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını söyledi. Özbalta, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
- Asarcık
Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz ise Taşova ile sınır ilçe olduklarını ve depremi şiddetli hissettiklerini söyledi.
Muhtarlar ve vatandaşlarla iletişim halinde olduklarını aktaran Kılağuz, ilçede olumsuz bir durum olmadığını ifade etti.
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