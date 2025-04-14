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        Amasya'daki deprem anı güvenlik kamerasında

        Amasya'nın Taşova ilçesinde dün yaşanan 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 16:51 Güncelleme: 14.04.2025 - 16:51
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        Amasya'daki deprem anı güvenlik kamerasında
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde dün yaşanan 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kentteki bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, deprem sırasında vatandaşların kaçışmaları görülüyor.

        Kayıtlarda, sarsıntı sırasında marketin raflarındaki malzemelerin dökülmesi de yer alıyor.

        Amasya'da dün saat 17.43'te yerin 6.21 kilometre altında meydana gelen depremin hemen ardından AFAD ve diğer ekipler, saha çalışmaları başlatmış, çevre illerde de hissedilen depremde herhangi bir can kaybı ve yıkılan binanın bulunmadığı açıklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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