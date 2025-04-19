Taşova'da AFAD değerlendirme toplantısı yapıldı

Taşova ilçesinde afetlere yönelik hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerini değerlendirmek amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Salih Kartal, toplumun afetler karşısında dirençli olmasını sağlamayı ve afet sonrası ortaya çıkabilecek hasarları en aza indirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Afet öncesi eylemleri, risk azaltma ve hazırlıklı olma aşamalarını ön plana çıkarmanın ve uygulamaya geçmenin önemine vurgu yapan Kaymakam Kartal, "Afet yönetiminde afet öncesi, sırası ve sonrasını tarif eden her bir aşama için rolleri, sorumlulukları ve hedefleri tanımlayan planların geliştirilmesi eş düzeyde öneme sahip olsa da afet öncesine yapılan yatırımların sonucunda afet sırası ve sonrasında gerçekleştirilmesi planlanan eylemlere daha az yük düşmesi beklenmektedir. Afet Risklerini Azaltma Planı, afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan gerçekleştirilmesi gerekenleri bir süreç dahilinde tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan, sürdürülebilir bir plan olarak karşımıza çıkmaktadır." dedi.