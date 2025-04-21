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        Kaymakam Karaaslan'dan okul ve esnaf ziyareti

        MerzifonKaymakamı Ahmet Karaaslan, okul ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 15:58 Güncelleme: 21.04.2025 - 16:01
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        Kaymakam Karaaslan'dan okul ve esnaf ziyareti
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        MerzifonKaymakamı Ahmet Karaaslan, okul ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

        Cumhuriyet Ortaokulu ve Akören Köyü İlkokulu’nu ziyaret eden Karaaslan, okulların fiziki, personel ve eğitim durumu hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat’dan bilgi aldı.

        Sınıfları ziyaret eden Karaaslan öğrencilerle sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

        Öğrencilerle sohbet etmekten mutlu olduğunu dile getiren Karaaslan “Bizler her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Okullarımızın idareci, öğretmen ve öğrencilerini tebrik eder, başarıların devamını dilerim. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için tüm imkanları seferber ediyoruz.” dedi.

        Kaymakam Karaaslan, daha sonra Cumhuriyet Caddesi’nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

        Merzifon’un gelişmesi ve güzelleşmesi konusunda ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini aktaran Karaaslan

        ,“Esnafımızın ayakta kalması, yerel ekonomimizin canlı kalması demektir. Esnafın sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Bu amaçla esnafla sık sık bir araya gelip çalışmalar hakkındaki düşüncelerini öğreniyoruz. Esnaf ziyareti sırasında karşılaştığımız vatandaşların da dertlerini dinleme fırsatı buluyoruz. Sağ olsunlar tüm Merzifonlular büyük misafirperverlik örneği sergiliyor.” ifadelerini kullandı.

        Karaaslan’a ziyaretlerinde Kaymakam refiki Yunus Emre Altunkaynak eşlik etti.

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