Amasya'da evde sağlık hizmeti alan bebeğe, sağlık çalışanlarından sürpriz bayram kutlaması

Amasya'da sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evde sağlık hizmeti alan 1,5 yaşındaki Göktuğ Kara'ya sürpriz kutlama yaptı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Volkan Taşova, doktorlar ve hemşireler, prematüre doğan ve geçen yıl 23 Nisan'da yoğun bakımda olan Kara'yı evinde ziyaret etti.

Evde sağlık hizmeti alan Kara'ya pasta üfleten ve çeşitli hediyeler veren sağlık çalışanları Kara'nın bayramını kutladı.

Taşova, gazetecilere, geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yoğun bakımda geçiren Kara'ya sürpriz kutlama gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kara'nın evde bakım hizmetlerini takip ettiklerini anlatan Taşova, "23 Nisan kutlamalarına katılamayacak çocuklarımızın isimlerine baktık. Göktuğ bebeğimizin de bugün ilk 23 Nisan'ıymış. Bu heyecana onları da ortak etmek istedik. Bayraklarımızla, küçük hediyelerimizle ailesiyle beraber bayramını kutlamak istedik. İnşallah amacına ulaşmıştır. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın bayramını kutluyoruz. Hepsine sağlıklı ömür diliyoruz." şeklinde konuştu.