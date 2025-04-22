Merzifon'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Amasya’nınMerzifon ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantı, Kaymakam Ahmet Karaaslan başkanlığında yapıldı.

Kaymakam Karaaslan, toplantıda yaptığı konuşmada, köylere en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ettiklerini, vatandaşların hayat standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Karaaslan’ın konuşmasının ardından genel kurul gündem maddeleri birlik meclisinin onayına sunularak, oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda birlik üyeliğine, İl Genel Meclisi üyeleri Kenan Koç ve Cem Acar ile köy muhtarları Mehmet Akgül ve Önder Alkoç seçildi.

Kaymakam Karaaslan, yeni seçilen üyeleri tebrik ederek, çalışmalarında başarı diledi.