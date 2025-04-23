23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Amasya’nınMerzifon ve Taşova ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat’ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Kapalı Spor Salonu'nda devam eden programda, öğrenciler halk oyunları gösterileri sundu, şiirler okudu.

Törene, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Belediye Başkanı Alp kargı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri öğrenciler ve veliler katıldı.

-Taşova

Taşova'da İlk tören Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenginin sunulması ile başladı. Daha sonra ilçe spor salonunda düzenlenen kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Kaymakam Salih Kartal ve Belediye Başkanı Ömer Özalp öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.