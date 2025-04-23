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        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

        Amasya'nınMerzifon ve Taşova ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:19 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:19
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        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
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        Amasya’nınMerzifon ve Taşova ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat’ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Kapalı Spor Salonu'nda devam eden programda, öğrenciler halk oyunları gösterileri sundu, şiirler okudu.

        Törene, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Belediye Başkanı Alp kargı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri öğrenciler ve veliler katıldı.

        -Taşova

        Taşova'da İlk tören Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenginin sunulması ile başladı. Daha sonra ilçe spor salonunda düzenlenen kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

        Kaymakam Salih Kartal ve Belediye Başkanı Ömer Özalp öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

        Program, öğrenci ve öğretmenlerin hazırladıkları gösterileri sunması, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterilerinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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