Suluova'da park halindeki otomobil yandı

İtfaiye ekiplerinin çalışması ve vatandaşların yangın tüpüyle müdahalesiyle söndürülen yangın, otomobilde hasara neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şeker Mahallesi TOKİ konutları önünde park halindeki Ş.D'ye ait 05 AED 842 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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