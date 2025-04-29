Vali Bakan, Hamamözü'nü ziyaret etti
Amasya Valisi Önder Bakan, Hamamözü ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Amasya Valisi Önder Bakan, Hamamözü ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Vali Bakan, Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan ile birlikte geçtiğimiz günlerde evi yanan Hacer-Servet Güler'i köylerinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Daha sonra Vali Bakan, ilçe sakinleriyle bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi.
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