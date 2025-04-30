Merzifon Kaymakam Karaaslan, okulları ziyaret etti

Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Öğretmen Mehmet Kapusuz Ortaokulunu ziyaret eden Karaaslan, okulların çalışmaları, projeleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı.

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