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        Amasya'da Yeşilırmak'ta balık ölümleri görüldü

        Amasya şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ta balık ölümleri tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 17:32 Güncelleme: 01.05.2025 - 17:32
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        Amasya'da Yeşilırmak'ta balık ölümleri görüldü
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        Amasya şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ta balık ölümleri tespit edildi.

        Irmağın Hacılar Meydanı mevkisinden geçen bölümünde suyun renginin değişmesinin ardından yüzeye çok sayıda balık çıktı.

        Ölü balıkların kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi.

        Polis ve zabıta ekipleri, balıkların toplanmaması yönünde vatandaşlara uyarıda bulundu.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, ırmağın renginin koyulaşması ve yavru balıkların yanı sıra yaklaşık 1 kilogram ağırlığında ölü balıkların kıyıya vurmasıyla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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