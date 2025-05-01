Amasya'da Yeşilırmak'ta balık ölümleri görüldü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, ırmağın renginin koyulaşması ve yavru balıkların yanı sıra yaklaşık 1 kilogram ağırlığında ölü balıkların kıyıya vurmasıyla ilgili inceleme başlattı.

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