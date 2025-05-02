Göynücek'te Afet Ve Acil Durumlara Yönelik Hazırlık Toplantısı yapıldı

Toplantıya, ilgili kurum amirlerinin yanı sıra AFAD Amasya İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinden yetkililer katıldı.

Afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine vurgu yapan Kaymakam Demirgül, kamu kurumlarının koordineli çalışmasının hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, ilçede meydana gelebilecek olası afet ve acil durumlarda alınabilecek önlemler ve risk azaltma stratejileri ele alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.