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        Göynücek'te Afet Ve Acil Durumlara Yönelik Hazırlık Toplantısı yapıldı

        Amasya'nınGöynücek ilçesinde, Kaymakam Osman Demirgül başkanlığında Afet Ve Acil Durumlara Yönelik Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 13:26 Güncelleme: 02.05.2025 - 13:26
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        Göynücek'te Afet Ve Acil Durumlara Yönelik Hazırlık Toplantısı yapıldı
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        Amasya'nınGöynücek ilçesinde, Kaymakam Osman Demirgül başkanlığında Afet Ve Acil Durumlara Yönelik Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, ilçede meydana gelebilecek olası afet ve acil durumlarda alınabilecek önlemler ve risk azaltma stratejileri ele alındı.

        Afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine vurgu yapan Kaymakam Demirgül, kamu kurumlarının koordineli çalışmasının hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

        Toplantıya, ilgili kurum amirlerinin yanı sıra AFAD Amasya İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinden yetkililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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