Amasya'da "Vekaletle kurban organizasyonu" toplantısı yapıldı

Toplantıda konuşan İl Müftüsü Hamza Bayram, vekaletle kurban organizasyonunun güvenilirliğine vurgu yaparak, hayır hizmetine katkı sağlamanın önemli bir sorumluluk olduğunu ve din görevlilerine bu süreçte büyük görev düştüğünü ifade etti.

Amasya İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Amasya Şubesi iş birliğiyle, 2025 yılı "Vekaletle kurban organizasyonu" kapsamında din görevlilerine yönelik bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

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