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        Amasya'da Dünya Çocuk Atletizm Günü nedeniyle şenlik düzenlendi

        Amasya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dünya Çocuk Atletizm Günü nedeniyle şenlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 15:39 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:39
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        Amasya'da Dünya Çocuk Atletizm Günü nedeniyle şenlik düzenlendi
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        Amasya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dünya Çocuk Atletizm Günü nedeniyle şenlik düzenlendi.

        Amasya 12 Haziran Şehir Stadyumu'nda dördüncüsü organize edilen şenliğe 4-12 yaş arası 600 çocuk katıldı.

        Atletizm şenliği ile çocukların küçük yaşta spora yönlendirilmesi, ders dışı zamanlarında spor yapma becerilerinin geliştirilmesi, bilgisayar başında ve çeşitli durağan pozisyonlarda kalmalarına engel olmak ve hareket etmelerinin sağlanması hedefleniyor.

        Şenlikte çocuklar halat çekme, çocuk oyunları, koşu, atıcılık gibi farklı 9 istasyonda spor yaptı.

        Amasya Atletizm İl Temsilcisi Umut Kutlu, yaptığı konuşmada, çocuklara sporu sevdirmek istediklerini ifade ederek "Burada amacımız çocuklarımızı durağan durumdan hareketli hale geçirmek. Sporla tanıştırmak, onları daha çok sporun içine katmak amacımız. İnşallah bu temelde başlayarak ileride spor altyapısına ulaşmış, branşlarda başarılı sporcular yetişmiş ve ülkemize madalya kazandıracak sporcuların temelini buralarda atıyoruz." dedi.

        Atletizm şenliğine katılan öğrencilerden 8 yaşındaki Elif Duru Baysal, "Bugün burada atletizm günümüzü kutluyoruz. Burası çok eğlenceli bir yer." diye konuştu.

        Dokuz yaşındaki Ömer Eymen ise "Bugün atletizm şenliği, bunu bize getiren ağabeylere, ablalara çok teşekkür ederiz. Oyunlarda çok eğlendim. Halat çekme oynadım, eğlendik, herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şenliğe katılan 10 yaşındaki Arda Çalman da çok eğlendiğini ve mutlu olduğunu dile getirdi.

        Şenlik yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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