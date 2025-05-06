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        Amasya'da öğrenciler, atıklardan yaptıkları oyuncaklarla Hıdırellez'i kutladı

        Amasya'da ilkokul ve ortaokul öğrencileri, atıklardan yaptıkları oyuncaklarla Hıdırellez'i kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 20:57 Güncelleme: 06.05.2025 - 21:02
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        Amasya'da öğrenciler, atıklardan yaptıkları oyuncaklarla Hıdırellez'i kutladı
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        Amasya'da ilkokul ve ortaokul öğrencileri, atıklardan yaptıkları oyuncaklarla Hıdırellez’i kutladı.

        Abdurrahman Kamil İlk-Ortaokulu öğrencileri, oluşturdukları farkındalıkla baharın gelişinin simgesi olan Hıdırellez'i, karşılayarak geri dönüşümün önemine dikkati çekti.

        Okulun spor salonundaki etkinlik kapsamında öğrenciler, evlerinden ve okuldan temin ettikleri kullanılmayan karton kutular, pet şişeler, plastik kapaklar, ipler, düğmeler ve kumaş parçaları gibi çeşitli geri dönüştürülebilir malzemeyi kullanarak eğlenceli ve eğitici oyuncaklarla oyunlar tasarladı.

        Bu oyunlar arasında, hedef ve denge tahtaları, labirent düzenekleri, halkalarla puan toplama oyunları, el-göz koordinasyonunu geliştiren beceri istasyonları gibi birçok farklı tasarımlar yer aldı.

        Etkinlikte, geri dönüşümle tasarlanan oyuncaklar öğrencilerin arkadaşlarıyla paylaşması için sergilendi ve interaktif bir ortamda oyunlar oynandı. Tamamı öğrenciler tarafından tasarlanan ve kurulan oyunlar sayesinde hem iş birliği ve takım ruhu geliştirildi hem de öğrencilerin el becerileri, yaratıcılıkları ve çevresel duyarlılıkları pekiştirildi.

        Etkinliğe katılan öğretmenler, öğrencilerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerinin önemine vurgu yaparak, bu tür faaliyetlerin çocuklara sadece akademik değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel sorumluluklar da kazandırdığını belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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