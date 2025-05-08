Göynücek'te TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

Etkinliğin açılışında konuşan Demirgül, bilim fuarlarının öğrencilerin özgüvenini artırdığını ve bireysel yeteneklerini keşfetmelerine katkı sağladığını belirterek, fuarın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Amasya’nınGöynücek ilçesinde 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

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