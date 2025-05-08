Göynücek'te TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi
Amasya'nınGöynücek ilçesinde 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.
Amasya’nınGöynücek ilçesinde 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.
Kaymakam Osman Demirgül, öğrencilerin hazırladığı projelerin sergilendiği stantları gezerek, projeler hakkında öğrencilerden detaylı bilgi aldı.
Etkinliğin açılışında konuşan Demirgül, bilim fuarlarının öğrencilerin özgüvenini artırdığını ve bireysel yeteneklerini keşfetmelerine katkı sağladığını belirterek, fuarın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.
Fuara, Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.