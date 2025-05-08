Amasya'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri düzenlendi

Amasya'da, Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yavuz Selim Meydanı'nda kurulan simülasyon aracı ile vatandaşlara emniyet kemerinin önemi vurgulandı.

Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç ve Amasya İl Jandarma Komutanı Ramazan Yiğit emniyet, jandarma, karayolları, belediye ve AFAD’ın kurulan bilgilendirme stantlarını ziyaret etti.

Vali Bakan, trafik denetimleri noktasında hiçbir şekilde herhangi bir eksikliğe ve aksaklığa meydan vermeden bütün kamu kurumlarıyla birlikte çalışmalarına devam ettiklerini ifade edere, vatandaşların trafik kurallarına uyumasını rica etti.

Etkinlikte, emniyet kemerinin önemi, alkollü araç kullanmanın riskleri ve trafik kurallarına uyulması konuları anlatıldı.