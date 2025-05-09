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        Göynücek'te Muhtarlar Toplantısı düzenlendi

        –Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, başkanlığında muhtarların bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması amacıyla bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:11 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:11
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        Göynücek'te Muhtarlar Toplantısı düzenlendi
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        –Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, başkanlığında muhtarların bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması amacıyla bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda kurum müdürleri kendi görev alanlarına ilişkin sunumlar yaptı.

        Sunumların ardından muhtarların yönelttiği sorular yanıtlandı.

        Kaymakam Demirgül konuşmasında, muhtarların vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü belirterek, “Muhtarlarımızın çalışmaları ve gayretleri devletimiz nezdinde son derece kıymetlidir. Biz muhtarlarımıza yaptıkları vatandaş odaklı çalışmalarda elimizden gelen desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” dedi.

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