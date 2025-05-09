Göynücek'te Muhtarlar Toplantısı düzenlendi

Kaymakam Demirgül konuşmasında, muhtarların vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü belirterek, “Muhtarlarımızın çalışmaları ve gayretleri devletimiz nezdinde son derece kıymetlidir. Biz muhtarlarımıza yaptıkları vatandaş odaklı çalışmalarda elimizden gelen desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” dedi.

Toplantıda kurum müdürleri kendi görev alanlarına ilişkin sunumlar yaptı.

–Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, başkanlığında muhtarların bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması amacıyla bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

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