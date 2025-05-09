Gümüşhacıköy'de "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" etkinlikleri düzenlendi

Kaymakam Güneş, yapılan denetimlerde sürücü ve yolcularla sohbet ederek trafik güvenliğinin sağlanmasında denetimlerin ve bilinçlendirmenin önemine vurgu yaptı.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa kurulan uygulama noktasında trafik yol kontrol uygulamasına katıldı.

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